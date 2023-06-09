Политолог Орлов: многодетные семьи должны поощряться государством

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.
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