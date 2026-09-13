Путин завершил трехдневный визит в Индию, его самолет улетел из аэропорта Нью-Дели

Президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Об этом сообщает РИА Новости. Самолет главы государства улетел из аэропорта Нью-Дели утром 13 сентября.
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