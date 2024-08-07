На Западе не понимают действия украинского командования, начавшего вторжение в Курскую область России.
«Не имеет никакого смысла»: Западные эксперты не оценили операцию ВСУ в Курской области России
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(И не первый раз. Под угрозой оказались как мирное население, так и Курская АЭС) чего это раздухарился, не можешь больше сообразить кроме этой своей выдумки. Население, так и Курская АЭС находится под угрозой даже без этого вторжения так как доступна для обстрелов дальнобойной артиллерией и ракетами из Сумской области. Но у Украины нет такого количества ресурсов и военных средств чтобы ещё и здесь начать боевые действия. В статье написано (что это приведет к еще большему растягиванию украинских резервов по линии фронта. Киев сам себе добавил лишние километры линии боевого соприкосновения.) Так что если выдумаете что у Киева есть возможности вести бои по всей российско украинской границе то это не так бои ведутся там где российские войска ведут наступление. 🤣😂
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10 час.
Александр Конкин
Только дебил может "мечтать" о выходе на госграницу... Получается что наш Генштаб кормушка для дебилов, так?
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7 час.
алекс кузь
Смотреть совещания по курским проблемам - интересно . С этим составом отетственн лиц становится тревожно дачникам и фермерам.
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1 час.
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