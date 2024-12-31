«Она измотана»: многолетняя судебная битва Джоли и Питта окончена

В громкой истории поставлена точка. Анджелина Джоли © Cover Images/globallookpress.comТрудно в это поверить, но в канун Нового года была поставлена точка в многолетних судебных разборках Анджелины Джоли и Брэда Питта.
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