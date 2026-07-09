"Не надо покупать машину". Видео с Жириновским завирусилось в Сети из-за дефицита топлива

Гораздо спокойнее пользоваться общественным транспортом, отметил бывший лидер ЛДПР В Сети распространяется видео с Владимиром Жириновским, который в эфире телеканала "Россия 24" призывал не покупать машину.
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