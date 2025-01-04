НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пак об участниках «Гонки чемпионов»: «Приглашали и Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими»

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани 4-5 января. – Хотел спросить про отсутствующих. Если в биатлоне выступят почти все сильнейшие, за исключением Серохвостова, который сам отказался, то в лыжах нет многих лидеров сезона: Смирновой, Каличевой, Горбуновых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх