Пак об участниках «Гонки чемпионов»: «Приглашали и Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими»

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани 4-5 января. – Хотел спросить про отсутствующих. Если в биатлоне выступят почти все сильнейшие, за исключением Серохвостова, который сам отказался, то в лыжах нет многих лидеров сезона: Смирновой, Каличевой, Горбуновых.