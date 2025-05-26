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30 тысяч убитых за один день: рассекречены преступления украинских нацистов

30 тысяч убитых за один день: рассекречены преступления украинских нацистов

1945 год, село Космач Западной Украины. После Победы отец нашего телеведущего Бориса Рыжова со своей частью возвращался по дороге.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Раньше этим была поражена в основном только западная украина, сейчас почти поголовно вся оставшаяся, в том числе и &quot;русское&quot; население, их уже никогда не изменишь. У бежавших в США и Канаду бандеровцев их внуки сейчас ещё более ярые бандеровцы. Немецкий нацизм меркнет перед ними, немцы не любили грязную &quot;работу&quot;, эти обожают пытать, они никогда не убивают человека, пока не запытают его до смерти. Никогда они не изменятся, сотни лет пройдут и их потомки будут ещё страшней. Вот и думайте что с этим делать.
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2 час.
Вадим Скоробогатов
Схоронятся...А потом по новой.
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59 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
УКРВРУСМИ постарались зомбировать и внушить с детства...всю гадость бандеровщины.
Ответить
57 мин.
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