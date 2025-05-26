30 тысяч убитых за один день: рассекречены преступления украинских нацистов

Леонид Никитин

Раньше этим была поражена в основном только западная украина, сейчас почти поголовно вся оставшаяся, в том числе и "русское" население, их уже никогда не изменишь. У бежавших в США и Канаду бандеровцев их внуки сейчас ещё более ярые бандеровцы. Немецкий нацизм меркнет перед ними, немцы не любили грязную "работу", эти обожают пытать, они никогда не убивают человека, пока не запытают его до смерти. Никогда они не изменятся, сотни лет пройдут и их потомки будут ещё страшней. Вот и думайте что с этим делать.