1945 год, село Космач Западной Украины. После Победы отец нашего телеведущего Бориса Рыжова со своей частью возвращался по дороге.
30 тысяч убитых за один день: рассекречены преступления украинских нацистов
Комментарии
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Леонид Никитин
Раньше этим была поражена в основном только западная украина, сейчас почти поголовно вся оставшаяся, в том числе и "русское" население, их уже никогда не изменишь. У бежавших в США и Канаду бандеровцев их внуки сейчас ещё более ярые бандеровцы. Немецкий нацизм меркнет перед ними, немцы не любили грязную "работу", эти обожают пытать, они никогда не убивают человека, пока не запытают его до смерти. Никогда они не изменятся, сотни лет пройдут и их потомки будут ещё страшней. Вот и думайте что с этим делать.
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2 час.
Вадим Скоробогатов
Схоронятся...А потом по новой.
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59 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
УКРВРУСМИ постарались зомбировать и внушить с детства...всю гадость бандеровщины.
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57 мин.
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