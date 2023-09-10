Строительный эксперт предсказал рост стоимости строительства частных домов в России

В России могут вырасти цены на стройматериалы для частных домов. Такой прогноз озвучил строительный эксперт, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Популярные статьи
- Эмиграция провалилась: Даня Милохин вернулся в Россию спустя почти год пребывания за границей
- Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне
- Триумф флага РФ: на саммите G20 журналисты отстояли очередь ради снимка с российским триколором
Свежие комментарии