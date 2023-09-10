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Строительный эксперт предсказал рост стоимости строительства частных домов в России

Строительный эксперт предсказал рост стоимости строительства частных домов в России

В России могут вырасти цены на стройматериалы для частных домов. Такой прогноз озвучил строительный эксперт, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

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