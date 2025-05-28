Агент Шпинев: «Оперативники забрали мой телефон. Что хотят найти? Там много видео с бойцами СВО, пусть посмотрят!»

Известный российский футбольный агент Вадим Шпинев в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, что в ходе обыска по делу о коррупции в РПЛ у него забрали телефон, где хранятся данные о контрактах его клиентов.
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