Украинцы призвали виду по делу об атаке на Ленинградскую АЭС

Процесс проходит в Первом Западном окружном военном суде Граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, которые в преддверии Дня Победы в прошлом году пытались подорвать опоры линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС, признали вину на первом заседании по их уголовному делу в суде.
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