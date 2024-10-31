Украинцы призвали виду по делу об атаке на Ленинградскую АЭС

Процесс проходит в Первом Западном окружном военном суде Граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, которые в преддверии Дня Победы в прошлом году пытались подорвать опоры линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС, признали вину на первом заседании по их уголовному делу в суде.