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К украинской границе подтянули наиболее мощную артиллерию в составе российской армии

К украинской границе подтянули наиболее мощную артиллерию в составе российской армии

В разрезе непрекращающейся истерии про «неотвратимое вторжение» России на Украину, в Сети появилось видео, из которого следует, что к украинским рубежам российские военные подтянули наиболее мощную артиллерию, находящуюся в составе армии РФ.

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