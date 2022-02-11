К украинской границе подтянули наиболее мощную артиллерию в составе российской армии

В разрезе непрекращающейся истерии про «неотвратимое вторжение» России на Украину, в Сети появилось видео, из которого следует, что к украинским рубежам российские военные подтянули наиболее мощную артиллерию, находящуюся в составе армии РФ.
В разрезе непрекращающейся истерии про «неотвратимое вторжение» России на Украину, в Сети появилось видео, из которого следует, что к украинским рубежам российские военные подтянули наиболее мощную артиллерию, находящуюся в составе армии РФ.
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