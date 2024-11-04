Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Українська дівчина» против «Русской балерины». Как создавали авиамоторы в СССР

«Українська дівчина» против «Русской балерины». Как создавали авиамоторы в СССР

  Почему в СССР так усердно развивали двигателестроение на украинских заводах и отдавали туда передовые разработки и конструкторскую документацию? Разбираем на примере малоизвестного двигателя НК-4 и его украинского конкурента АИ-20.

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