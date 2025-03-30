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Загадочные гудящие саркофаги в Антарктиде - учёные ломают голову: "Что это такое?"

Загадочные гудящие саркофаги в Антарктиде - учёные ломают голову: "Что это такое?"

В Сети распространилась история о том, что в Антарктиде найдены загадочные гудящие саркофаги. Учёные ломают-де голову: "Что это такое?" Сообщается даже, что один из саркофагов вскрыли и нашли там послание: "Не будите то, что спит"…Что известно о древних таинственных саркофагах, издающих странный гул? Как пишет ИА "Кулик", всего в Антарктиде учёные было обнаружено четыре таких объекта.

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