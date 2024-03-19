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Показан разграбленный автосалон в Германии, много лет назад торговавший машинами Lada и Kia

Времена, когда автосалоны могли закрываться и долгое время оставаться нетронутыми, канули в небытие. Блогеры с YouTube-канала «Forgotten Buildings» наткнулись на дилерский центр в Германии, который когда-то торговал автомобилями Lada, а затем перешел на машины Kia.

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