❕В Севастополе нашли пропавшего подростка, который вчера ушел из дома Мальчик не пострадал, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
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