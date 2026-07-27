Гражданка Украины призвала соотечественников молчать после нападения в Польше

«Меньше говорите на своём языке»: во Вроцлаве граждан Украины избили за акцент.Пострадавшая в результате нападения во Вроцлаве гражданка Украины призвала соотечественников как можно меньше разговаривать на родном языке в общественных местах за границей.
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