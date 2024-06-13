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«Бостон» выиграл третий матч финала НБА у «Далласа»

«Бостон» выиграл третий матч финала НБА у «Далласа»

Данный матч приблизил "Бостон Селтикс" к чемпионству. Следующая игра станет для команды решаюшей.Фото: freepik,com--> Команда «Бостон Селтикс» выиграла «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет РИА Новости.

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