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“В воздухе переобулся”: вернувшегося в Россию Александра Ревву вывели на чистую воду

“В воздухе переобулся”: вернувшегося в Россию Александра Ревву вывели на чистую воду

Шоумен Александр Ревва недавно вернулся в Россию после попытки эмиграции в Испанию. Его решение вызвало много споров и обсуждений, ведь ранее артист осуждал политику российской власти.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ИУДА ...!!!!
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7 час.
ИИ
Иван Иванов
Хохол и пидор пошёл к другу зеле.
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7 час.
Zoia Goldshtab
НУ ДО ЧЕГО ЖЕ МЕРЗКИЙ МУЖИК!!!!!
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5 час.

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