ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 мая 2021 года

Энергетический прогноз на двадцатое второе мая две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1001 = Брошенный в воду камень создаёт множество расходящихся, но подобных друг другу волн = Важно всё внедрять в свою Жизнь и заново - на основе усвоенных знаний - жить, творить, созидать! = "Верить или не верить, знать или не знать - это всё для обычных людей, это их право выбора" = В имени всё важно, начиная с его смысла, первой и последней буквы, кончая количеством букв и слогов = Вклад, который вы лично вносите в Жизнь, неповторим: такой вклад способны внести только вы! =В Мире навести порядок невозможно, потому что в нём всегда полный порядок; беспорядок в тебе = "В настоящее время на Земле господствует самая примитивная из всех - машинная цивилизация" = Внешняя масштабность начинается с развития внутренней масштабности личности = Гнев, ярость, возмущение — это типичные эмоции контроллеров, как женщин так и мужчин = Если человек не является господином самого себя, у него ничего нет и ничего не может быть = Женщине отведена миссия: рожая ребёнка, переводить квант Жизни с Космического уровня в Земной = Жить в одиночестве куда лучше, чем жить среди невыполненных обещаний и поддельной Любви = Именно огонь чувствознания указывает на особенность Новых Знаков среди обычной Жизни = Инструкций не даём, мы наставляем и рекомендуем, а вершить вам Судьбу страны и ваши Судьбы = Канал связи определяется предначертанием человека, его подготовленностью и чистотой = Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нём поместился друг = "Куда зовёт Душа? - К свободе! К полной свободе от всех ограничений, от всех привязок, от всех иллюзий.