«Дзюба – очередной футболист, чьи слова – воздух». Форвард «Амкала» Хантер о реплике Артема про бой с Махачевым

– Артем Дзюба заявил о готовности выйти с Махачевым. Как считаешь, разве не стоит перед заходом в профессиональные бои зайти в медиа бои? – Безусловно, стоило бы для начала встретиться в карде медиафутбола, где у него была бы возможность не сразу уснуть, а хотя бы почувствовать ринг или октагон.