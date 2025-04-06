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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюба – очередной футболист, чьи слова – воздух». Форвард «Амкала» Хантер о реплике Артема про бой с Махачевым

– Артем Дзюба заявил о готовности выйти с Махачевым. Как считаешь, разве не стоит перед заходом в профессиональные бои зайти в медиа бои? – Безусловно, стоило бы для начала встретиться в карде медиафутбола, где у него была бы возможность не сразу уснуть, а хотя бы почувствовать ринг или октагон.

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