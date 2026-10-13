Русская весна
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Русская весна

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Россиянку оштрафовали за фейковое фото медведя, напугавшее целый посёлок

Россиянку оштрафовали за фейковое фото медведя, напугавшее целый посёлок

Фото медведя, сгенерированное нейронкой ради забавы, обернулось для женщины из Амурской области штрафом в 15 тысяч рублей.

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