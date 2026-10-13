Россиянку оштрафовали за фейковое фото медведя, напугавшее целый посёлок

Фото медведя, сгенерированное нейронкой ради забавы, обернулось для женщины из Амурской области штрафом в 15 тысяч рублей.
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