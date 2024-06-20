Евросоюз хочет получать азербайджанский газ по украинской трубе через Россию

В брюссельских коридорах обсуждают варианты продолжения транзита газа через Украину, одним из них является закупка "голубого топлива" в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории, сообщает Bloomberg.
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