В средствах массовой информации сообщалось, что 13 октября 2026 года в городе Борзя водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, совершил наезд на шедшую по обочине дороги 72-летнюю женщину с коляской, в которой находилась двухлетняя девочка.