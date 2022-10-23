Царьград

4 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Самойлов
    И что дальше?Ну назвал он их и что,отменят списки и дружной толпой отправят воевать?Евгений Пригожин ...
  • Сергей Самойлов
    А почему они должны верить,если у самих всё рыло в пушку:это ведь они напрямую участвуют в этом и подталкивают наркош...Запад не поверил ...
  • Лидия Курзаева
    К сожалению таких дезертиров и предателей  полно в России.  На словах говорят одно, а не деле - совсем другое. Совсем...Евгений Пригожин ...

Пробки в районе Пулково закончатся, так как ремонт дороги завершили

Пробки в районе Пулково закончатся, так как ремонт дороги завершили

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта, подчеркнув, что сделал это раньше срока.Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что ударными темпами завершила ремонтные работы и теперь ничего не мешает автомобилистам спокойно въезжать в аэропорт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх