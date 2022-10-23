Пробки в районе Пулково закончатся, так как ремонт дороги завершили

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта, подчеркнув, что сделал это раньше срока.Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что ударными темпами завершила ремонтные работы и теперь ничего не мешает автомобилистам спокойно въезжать в аэропорт.