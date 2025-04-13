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Царьград

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13 апреля - Вербное воскресенье: Что можно и нельзя делать в этот день

13 апреля - Вербное воскресенье: Что можно и нельзя делать в этот день

Когда православные верующие отмечают Вербное воскресенье в 2025 году? Что нельзя делать в этот день и что желательно?Вербное воскресенье входит в число 12 главных православных праздников.

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