Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот мигрантам и работа нашлась.Путин предложил п...
  • Святогор Князев
    Депутаты дебилы, это противоречит положению Конституции о неприкосновенности жилища. Сами плюют на закон, а потом воз...На сколько увелич...
  • lady lyudmila
    Очень жаль. Упокойтесь с миром . Хорошая актриса была.Народная артистка...

Алтайский край лидировал в Сибири по спросу на оздоровительный отдых

Алтайский край лидировал в Сибири по спросу на оздоровительный отдых

В тройку также вошли Кузбасс и Новосибирская области Алтайский край по итогам первых трех месяцев 2024 года стал лидером по спросу на путевки в санатории среди регионов Сибири, сообщает портал "Санатории-России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх