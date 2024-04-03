Алтайский край лидировал в Сибири по спросу на оздоровительный отдых

В тройку также вошли Кузбасс и Новосибирская области Алтайский край по итогам первых трех месяцев 2024 года стал лидером по спросу на путевки в санатории среди регионов Сибири, сообщает портал "Санатории-России.
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