Для слонов, как и для людей, приветствие – дело сложное. Максим МорозовЛюди приветствуют друг друга по-разному: кто-то здоровается, кто-то доброе утро, кто-то пожимает руку, кто-то целует в щеку или обнимает, то же самое касается и слонов.