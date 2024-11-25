Экс-министр Воронов даже после отставки возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Первое место он разделил с министром культуры Еленой Безруковой Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года.
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