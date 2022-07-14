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Миланович венгерскому журналисту: «Хватит говорить про «Ференцварош»! Есть какой-то вопрос по нашей команде?»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович на пресс-конференции после матча с «Ференцварошем» (1:5) резко отреагировал на вопрос венгерского журналиста.

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