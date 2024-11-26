Медведев прокомментировал обсуждение передачи Киеву ядерного оружия

Американские политики и журналисты начали обсуждать возможную передачу Киеву ядерного оружия, что представляет серьезную угрозу глобальной безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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