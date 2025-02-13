Гаубицы «Мста-С» уничтожили технику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки, гаубицы М777, склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении специальной военной операции (СВО).
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