В ЦОДД предупредили москвичей о затруднениях на дорогах во второй половине дня

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) рассказали RT, что во второй половине дня ожидаются затруднения в центральной части города, на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Оружейного переулка, на ТТК, а также на Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов.