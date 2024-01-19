В ЦОДД предупредили москвичей о затруднениях на дорогах во второй половине дня

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) рассказали RT, что во второй половине дня ожидаются затруднения в центральной части города, на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Оружейного переулка, на ТТК, а также на Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии