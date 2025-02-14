С 1 марта Росреестр полностью перейдет на электронное взаимодействие с юрлицами

С 1 марта 2025 года изменится порядок взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами. Согласно нововведениям, юрлица должны будут подавать заявления на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии