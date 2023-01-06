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Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 17+17 в 37 играх

Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой. У него 17+17 в 37 играх

Андрей Кузьменко сделал дубль за 2 минуты в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой. Голы форварда помогли «Ванкуверу» одержать победу над «Эвеланш» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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