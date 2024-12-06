Россия в октябре нарастила поставки платины в США до 203 миллионов долларов

Россия увеличила объем поставок платины в Соединенные Штаты до максимальных за два года $203 млн, что составило почти треть от всего импорта, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию статистической службы США.
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