Краснодарский край атаковали беспилотники, поврежден НПЗ

По словам главы Славянского района, атака БПЛА произошла на территорию завода в Славянске-на-Кубани.<strong>В ночь на 27 апреля более десяти беспилотников были сбиты в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края, они пытались атаковать нефтезаводы и инфраструктуру, <a href="https://t.