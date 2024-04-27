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Краснодарский край атаковали беспилотники, поврежден НПЗ

Краснодарский край атаковали беспилотники, поврежден НПЗ

По словам главы Славянского района, атака БПЛА произошла на территорию завода в Славянске-на-Кубани.<strong>В ночь на 27 апреля более десяти беспилотников были сбиты в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края, они пытались атаковать нефтезаводы и инфраструктуру, <a href="https://t.

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