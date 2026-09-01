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IKEA пытается удержаться на рынках после ухода из России

IKEA пытается удержаться на рынках после ухода из России

Компания потратит более миллиарда евро на расходы, связанные с вынужденным снижением ценdpa/ТАСС читайте на monocle.

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