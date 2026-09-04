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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анри о конфликте с ФИФА: «У игроков больше власти, чем они думают. И если они захотят что-то изменить, они могут это сделать»

Тьерри Анри считает, что футболисты могут повлиять на ситуацию с ФИФА. УЕФА и некоторые другие конфедерации конфликтуют с Международной футбольной федерацией из-за того, что ФИФА планировала продать часть коммерческих прав на чемпионат мира.

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