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Умер режиссер сиквелов «Пятидесяти оттенков серого»

Умер режиссер сиквелов «Пятидесяти оттенков серого»

По словам представителя Фоули, режиссер умер во сне после многолетней борьбы с раком мозга.<strong>На 72-м год жизни скончался режиссер Джеймс Фоули, снявший сиквелы фильма «Пятьдесят оттенков серого» и несколько эпизодов сериала «Карточный домик».

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