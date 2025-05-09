Умер режиссер сиквелов «Пятидесяти оттенков серого»

По словам представителя Фоули, режиссер умер во сне после многолетней борьбы с раком мозга.<strong>На 72-м год жизни скончался режиссер Джеймс Фоули, снявший сиквелы фильма «Пятьдесят оттенков серого» и несколько эпизодов сериала «Карточный домик».
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