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Курские новости

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В Курской области отменена ракетная опасность 10 сентября

В Курской области отменена ракетная опасность 10 сентября

Угроза ракетного удара продолжалась 1 час 41 минуту, за это время сообщений об атаках на область не поступало.

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