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ИА Регнум

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В Тбилиси россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль Zion

Организаторы фестиваля электронной музыки Zion Fest, который пройдет в Тбилиси 25–26 сентября, запретили россиянам вход на мероприятие.

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