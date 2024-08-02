«Бетонную дыру» смоленские власти так и не огородили

С момента очередного поручения главы города прошел почти месяц Почти четыре недели назад, 8 июля, прошло оперативное совещание в мэрии Смоленска, на котором глава города Александр Новиков дал поручение в течение семи дней установить забор вокруг неработающего пескоулавливающего гидротехнического сооружения.