«Бетонную дыру» смоленские власти так и не огородили

С момента очередного поручения главы города прошел почти месяц Почти четыре недели назад, 8 июля, прошло оперативное совещание в мэрии Смоленска, на котором глава города Александр Новиков дал поручение в течение семи дней установить забор вокруг неработающего пескоулавливающего гидротехнического сооружения.
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