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Петербургский дневник

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Социолог Лопатина: первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Социолог Лопатина: первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Каникулы продлятся 11 дней Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году для россиян и продлится два дня — 9 и 10 января, сообщила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

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