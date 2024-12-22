Социолог Лопатина: первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Каникулы продлятся 11 дней Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году для россиян и продлится два дня — 9 и 10 января, сообщила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.