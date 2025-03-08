Дональд Туск предлагает новую стратегию: подготовка каждого поляка к возможным военным вызовам Юлия ЧелкановаПремьер-министр Польши Дональд Туск представил значимую инициативу, связанную с обеспечением национальной безопасности государства.
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