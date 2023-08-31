Обстрелявший жилой дом из гранатомета украинский военный получил 15 лет колонии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Заеца за обстрел из противотанкового гранатомета многоквартирного жилого дома в Северодонецке.