Возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Кирсанове

Следственными органами СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает Telegram-канал ведомства.
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