Обвиняемого в убийстве модели Божук задержали за границей. Расчленил и вывез на тележке

Россиянин, обвиняемый в убийстве модели Божук, задержан за границейНаталья Божук и подозреваемый в её убийствеVK За границей задержали россиянина, которого обвиняют в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017» Натальи Божук.