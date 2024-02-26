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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Крым получил две награды Всероссийской премии Russian Travel Awards

Крым получил две награды Всероссийской премии Russian Travel Awards

Республика Крым стала лауреатом III Всероссийской премии Russian Travel Awards, взяв награды в двух номинациях – «Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Регион семейного отдыха и туризма».

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