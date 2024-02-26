Крым получил две награды Всероссийской премии Russian Travel Awards

Республика Крым стала лауреатом III Всероссийской премии Russian Travel Awards, взяв награды в двух номинациях – «Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Регион семейного отдыха и туризма».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии