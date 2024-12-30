Гимнастка Дмитриева рассказала о поступке Винер, который ее шокировал: «Я в тот день ощущала себя богиней»

Гимнастка Дарья Дмитриева, которая является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье, в интервью «Гимнастка Дарья Дмитриева, которая является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье, в интервью «Матч ТВ» вспомнила о шокировавшем ее поступке Ирины Винер, главного тренера сборной России по художественной гимнастике.