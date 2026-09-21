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ИА Регнум

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ЦИК показал распределение мандатов в Госдуме по итогам выборов

Согласно предварительным итогам выборов в Государственную думу, «Единая Россия» может получить 335 мандатов.

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